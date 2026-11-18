Reunión entre representantes de la Cámara en el Maresme y el Ayuntamiento de Canet - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Cámara de Barcelona en el Maresme y el Ayuntamiento de Canet de Mar (Barcelona) se han reunido para analizar los diferentes retos que afectan a la actividad económica del municipio y explorar nuevas líneas de colaboración entre ambas entidades para abordarlos, informa en un comunicado este miércoles.

En el encuentro han participado el alcalde de Canet de Mar, Pere Xirau, la concejal de Promoció Econòmica, Coia Tenas, el presidente de la Cámara en el Maresme, David Anton, el director territorial, Ricard Vallespí y la técnica de la Cámara en el territorio, Ruth Gutérrez.

Entre los asuntos abordados en la reunión, la Cámara ha destacado la situación urbanística de Canet de Mar después de que un proceso judicial haya "invalidado" el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (Poum), que debe volverse a tramitar.

Según el Ayuntamiento, esta situación ha generado dificultades como limitaciones en la concesión de licencias de actividades y obras desde el verano.

También se ha discutido sobre movilidad, especialmente de la conexión con Barcelona, y sobre la dinamización y profesionalización del comercio en Canet de Mar, respecto a lo que ambas entidades han planteado la posibilidad de impulsar proyectos conjuntos para mejorar la competitividad de las empresas.