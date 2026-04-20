Cámara de Barcelona pide "blindar" las inversiones hídricas pendientes hasta 2030 y evitar retrasos

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, junto a representantes de la Cámara de Barcelona y de las empresas reconocidas por el Observatorio de la Transición Hídrica - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora de Estudios de Infraestructuras de la Cámara de Barcelona, Alicia Casart, ha pedido "blindar la financiación" de las inversiones pendientes en el marco de la Estratègia de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya hasta 2030 para evitar retrasos en su ejecución, ya que aún está pendiente la mayor parte de los 2.500 euros de inversión totales previstos.

Lo ha dicho este lunes en Barcelona durante el acto de presentación del balance de inversiones y proyectos de transición hídrica en Catalunya, del Observatorio de la Transición Hídrica de la Cámara, donde ha expuesto que este año se cumplirá el primer objetivo de la estrategia con la creación de 33 hectómetros cúbicos de recurso hídrico no vinculado a la lluvia en el entorno metropolitano de Barcelona, aunque registra algunos retrasos.

Casart ha explicado que el objetivo final de la estrategia es generar 280 hectómetros cúbicos de nuevo recurso hídrico ligado a embalses en el ámbito metropolitano de Barcelona y un total de 311 hm3 en el total de las cuencas internas de Catalunya, cambiando el modelo actual y pasando a tener un 70% de agua nueva, fabricada.

Asimismo, ha afirmado que aunque el calendario de actuaciones se definió cuando existía una fase de emergencia y, ahora, hay un momento de tregua, esto no puede llevar a un exceso de confianza: "Estamos en momento de tregua corto, si consideramos todo lo que hay que hacer".

En este sentido, Casart ha asegurado que hay un compromiso que se mantiene por parte del Govern, ya que el objetivo de la estrategia sigue siendo 2030, aunque les preocupa especialmente la financiación de las desalinizadoras de la Tordera y del Foix, debido a la lentitud de su tramitación: "Tenemos una gran acumulación de recursos hídricos inversiones para ejecutar".

Por eso, ha instado a buscar un gran consenso y a "definir muy bien" un nuevo modelo de recursos hídricos que considere todos los elementos o herramientas de financiación que ya existen, como la colaboración público-privada, presupuestos o fondos europeos.

En este acto, la Cámara ha reconocido el trabajo de empresas catalanas como Cacaolat, Danone, Familia Torres, Indústries Farmacèutiques Almirall y Seat, entre otras, por haber implementado un Pla d'Estalvi d'Aigua (PEA) y conseguir así, de media, un ahorro del 25% de su consumo de agua.

CATALUNYA COMO REFERENTE

El vicepresidente de la Cámara de Barcelona, Eloi Planes, ha afirmado que durante la sequía, entre 2022 y 2024, las empresas catalanas redujeron más de un 10% el consumo de agua, manteniendo e incluso incrementando la actividad: "Si este esfuerzo se hace de manera estructurada, con inversión y apoyo, el potencial es mucho mayor".

También ha destacado que las empresas han reducido el consumo de agua innovando, adaptándose a la nueva realidad y, a menudo, sin tener todas las herramientas, por lo que ha destacado que Catalunya puede convertir "un problema estructural en una ventaja competitiva".

Según él, el modelo de Catalunya puede convertirse en un referente mundial en la gestión del agua, abordando el crecimiento económico y, a la vez, gestionar de manera eficiente un recurso escaso: "Esta sequía nos ha puesto a prueba, pero también nos ha enseñado de lo que somos capaces".

COLABORACIÓN DEL GOVERN

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha pedido la colaboración de empresas, cámaras y administración para trabajar hacia esta transición hídrica: "El Govern no levantará el pie, tenemos muy claro el lugar donde vivimos y lo cíclico de nuestros climas".

Además, ha defendido que no habrá transición ecológica sin los empresarios y les ha dado las gracias por haber hecho "inversiones millonarias sin que nadie se lo haya pedido".

"Hemos tenido la suerte que ha llovido mucho, pero que nadie se confunda, volverá a no llover", ha dicho Sàmper, y ha destacado la necesidad de dejar de lado la dependencia hacia los embalses.

Además, ha puntualizado que "hay que tener muchas reservas hídricas preparadas" para hacer frente al riesgo de incendios que habrá este verano si no llueve, ya que el sotobosque actualmente está lleno debido a las lluvias de este año.