La Cámara de Barcelona promueve la presencia femenina en el sector industrial en Osona (Barcelona)

Exposición 'Dones empresàries industrials catalanes' - XEVI VILAREGUT-CAMBRA D'OSONA

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en Osona (Barcelona) impulsa la presencia femenina en los ámbitos de ingeniería y profesiones técnico-industriales a través de una exposición sobre el legado de las mujeres empresariales del sector industrial catalán.

En concreto, la entidad ha colaborado con el Col·legi d'Economistes de Catalunya, a través de la Comisión de Economía Industrial, para organizar una exposición itinerante que pasará por una veintena de centros educativos de la comarca, explica este jueves en un comunicado.

Dicha exposición, bajo el título 'Dones empresàries industrials catalanes' se puede visitar ya en Vic (Barcelona), en la sede territorial de la Cámara en la comarca, y recorrerá una serie de institutos de secundaria, bachillerato y formación profesional, así como la Universitat de Vic.

Durante la inauguración, el presidente de la Cámara en Osona, Josep Pujadas, ha puesto en valor el "mensaje inspirador para las nuevas generaciones que transmite esta exposición", así como el papel central de la industria en el proyecto, una actividad históricamente ligada a Osona, ha explicado.

Además, y en el marco del proyecto 'La indústria s'obre a l'escola amb perspectiva de gènere' de la Generalitat, las visitas podrán incluir una sesión didáctica impartida por la corporación territorial alrededor de las empresas, y que contará con la participación de empresarios reales vinculados a la Cámara de Comercio, para fomentar el emprendimiento entre los jóvenes.