La Cámara de Barcelona propone medidas de regulación y fiscalidad ante la crisis de la vivienda

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La entidad impulsa 20 actuaciones y crea el Observatori de l'Habitatge BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha propuesto 20 medidas estructurales para resolver la crisis de la vivienda, especialmente en el área metropolitana de Barcelona, en materia de regulación, fiscalidad o colaboración público-privada, con el objetivo de incrementar de forma sostenida la oferta de vivienda, reforzar la seguridad jurídica y "garantizar el acceso a una vivienda digna para el conjunto de la ciudadanía", informa en un comunicado este miércoles.

Las medidas combinan actuaciones en los ámbitos de la regulación, la fiscalidad, la financiación y la colaboración público-privada, con una visión de largo plazo que "permita equilibrar el mercado libre con la vivienda protegida y garantizar la estabilidad de las políticas vivienda más allá de los ciclos políticos".

Entre otras cosas, la Cámara defiende la reducción efectiva de los plazos de concesión de licencias, la reforma de la legislación urbanística para agilizar la modificación de los planes y evitar anulaciones totales por defectos formales subsanables, y una mayor flexibilidad en los cambios de uso de locales y oficinas vacías hacia vivienda.

Además, considera necesario aumentar la densidad residencial sin comprometer la calidad urbana, aprovechando mejor el suelo ya urbanizado y el parque edificado existente, y revisar instrumentos como la obligación del 30% de vivienda protegida en Barcelona para que sean más eficientes y compatibles con la promoción de obra nueva.

También alerta de que la "complejidad administrativa, la fragmentación competencial y la duración excesiva de los procedimientos" son algunos de los principales frenos a la producción de vivienda y subraya que el incremento de la oferta de vivienda pasa necesariamente por una simplificación de los trámites urbanísticos y ambientales.

OBSERVATORIO

La Cámara asegura que la persistencia de la falta de viviendas dignas y asequibles no sólo impacta en el desarrollo de las personas sino también el desarrollo social y económico del territorio, afectando a la capacidad de captación y retención de talento.

Por eso, ha impulsado la creación del Observatori de l'Habitatge para analizar la crisis de la vivienda "desde una perspectiva rigurosa y hacer seguimiento de las políticas públicas orientadas a este desafío".