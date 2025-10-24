La Cámara de Barcelona reúne a 80 empresas en Vic para conectar al sector industrial y servicios - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en Osona ha organizado una jornada en Vic para establecer sinergias, compartir experiencias y poner en contacto a más de 80 empresas del sector industrial y los servicios, informa la entidad cameral en un comunicado este viernes.

Bajo el nombre 'Impulsem la Indústria', el encuentro se ha celebrado en el Edifici El Sucre de Vic y ha reunido a medio centenar de organizaciones procedentes del sector industrial y el resto del sector terciario.

La jornada ha sido impulsada por el grupo de trabajo de Vic de la Xarxa de Negocis Cambra, una iniciativa creada por la cámara barcelonesa para ayudar al empresariado a aumentar su negocio apostando por el trabajo en red.

En este sentido, la responsable del grupo de Vic de la Xarxa, Roser Sallés, ha subrayado que el 'networking' "no es solo intercambiar tarjetas, sino márketing relacional en estado puro".

"Se trata de acelerar sinergias, activar la conexión, aportar valor y encontrar aliados estratégicos para hacer crecer a nuestras empresas", ha añadido.

La Xarxa de Negocis Cambra cuenta con 13 grupos y 420 miembros repartidos por la provincia de Barcelona, y en Vic, donde este mes ha cumplido su primer año de actividad, ya ha generado un impacto de 575.214 euros.