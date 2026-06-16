La Cámara de Barcelona en el Vallès Oriental (Barcelona) lanza el programa Impulsa Startup-Despega

Archivo - Fachada de la Cámara - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en el Vallès Oriental (Barcelona) ha lanzado el programa Impulsa Startup-Despega para acelerar proyectos emprendedores tecnológicos y consolidar el modelo de negocio de las empresas emergentes de la zona.

El programa se hará en Granollers comenzará en septiembre y seleccionará proyectos que en esta edición deben centrarse en soluciones para mejorar la logística y la distribución avanzada, informa en un comunicado este martes.

Recibirán durante 4 meses formaciones valoradas en 4.000 euros para escalar su negocio, conectar con el ecosistema y prepararse para conseguir financiación.

El plazo para presentar las candidaturas estará abierto hasta el 30 de junio en la web del programa.

En diciembre, en un acto presencial, las dos mejores iniciativas seleccionadas por el jurado del programa recibirán un premio de 4.800 y 1.600 euros.