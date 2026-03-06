Cámara de España destaca la financiación híbrida y la IA agéntica en el futuro de la startup

Un momento del debate - CÁMARA DE ESPAÑA

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

La Cámara de Comercio de España ha reunido a varios empresarios y directivos durante el 4YFN (evento paralelo al MWC) para analizar cómo el futuro de las startups estará influido por la financiación híbrida y por la IA agéntica, que marcarán su competitividad.

La feria para empresas emergentes 4YFN ('4 Years from Now') ha acogido esta semana en Fira de Barcelona Gran Via dos mesas redondas moderadas por el fundador y CEO de Phimister's Group, Alexander Phimister, informa la Cámara este viernes en un comunicado.

Los participantes han reflejado cómo el ecosistema emprendedor español afronta una etapa de grandes cambios tecnológicos y de acceso al capital.

FINANCIACIÓN HÍBRIDA

La mesa redonda sobre financiación ha abordado la importancia creciente de combinar financiación pública y privada para construir proyectos sólidos y capaces de escalar.

El CEO de M&Partners, Carlos Lizán, ha afirmado que el mercado español sigue siendo "más exigente y con menos fondos que otros países europeos", aunque cree que los buenos proyectos encuentran financiación.

También ha dicho que alrededor del 20% de las startups llegan a un punto en que resultan invertibles, por lo que hace falta formación estratégica y equipos altamente comprometidos.

El socio fundador de Mecenas Capital, José María Cusí, ha destacado el papel de las herramientas no dilutivas (como incentivos fiscales y anticipos de créditos) para reforzar la liquidez sin perder participación accionarial.

Ambos han coincidido en destacar los programas públicos y las ayudas autonómicas para complementar rondas de inversión privadas, y han concluido que la financiación del futuro no es pública o privada, sino híbrida, estratégica y orientada a reducir riesgos y acelerar el crecimiento sostenible.

IA AGÉNTICA

El debate sobre el impacto de la IA en startups ha enfatizado el papel de la IA agéntica, porque redefine los procesos empresariales, impulsa la automatización inteligente y exige una transformación profunda tanto en startups como en grandes corporaciones.

El director de IA e Innovación en Vodafone Business, Pablo Soto, y el fundador de Delegalo AI, Elek Cunill, han coincidido en que la startup de hoy ya no es solo digital, sino nativa de IA, por lo que desde el principio tiene procesos automatizados y agentes inteligentes, que permiten equipos más pequeños y ágiles.

Las corporaciones, en cambio, avanzan a un ritmo más gradual, marcado por procesos de 'reskilling' y la necesidad de sensibilizar a los equipos directivos sobre capacidades y limitaciones de la IA.

Soto ha subrayado el giro estratégico del sector al pasar de grandes modelos (LLM) a modelos pequeños y locales (SLM), por la necesidad de controlar el dato, de evitar sesgos asociados a proveedores fuera del continente europeo, y de mejorar la eficiencia operativa con modelos de código abierto ejecutados en local.

Cunill ha explicado que su empresa está cambiando el día a día de pymes automatizando tareas repetitivas (como la gestión de facturas y flujos administrativos), optimizando tiempos y costes: "Muchos procesos están mal estructurados. Automatizarlos desde cero permite saltarse pasos innecesarios y ganar competitividad".

Tanto él como Soto prevén que el ser humano seguirá siendo esencial en validar, supervisar y resolver problemas, aunque Soto augura que los agentes de IA se acabarán comunicando directamente entre sí y que el marketing evolucionará de modelos SEO/SEM a estrategias de GEO, basadas en agentes autónomos optimizando decisiones en tiempo real.