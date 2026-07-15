La Cámara en L'Hospitalet y Caixa Enginyers reúnen a 15 empresarios para compartir perspectivas

Encuentro de empresarios, directivos y responsables financieros - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en L'Hospitalet y Caixa Enginyers han organizado un encuentro con más de una quincena de empresarios, directivos y responsables financieros de la comarca con el objetivo de compartir análisis, anticipar escenarios y generar espacios de debate y conexión empresarial.

La sesión central ha ido a cargo del director de Research de Caixa Enginyers, Josep M. Vilarrúbia, quien ha analizado el contexto económico global y sus implicaciones para Catalunya y España, informa la Cámara en un comunicado este miércoles.

Según Vilarrúbia, el escenario actual apunta hacia una "desaceleración controlada sin recesión", marcada por el impacto de la inestabilidad geopolítica, el encarecimiento energético y la persistencia de la inflación, aunque con una moderada afectación respecto a episodios anteriores como la crisis energética del 2022.

Por su lado, la presidenta de la Cámara de Barcelona en L'Hospitalet, Elisabet Parés, ha destacado que el encuentro ha permitido crear un espacio de reflexión colectiva para que empresarios de sectores muy diversos puedan compartir puntos de vista y aportaciones.

La sesión ha puesto de manifiesto el interés del tejido empresarial por disponer de espacios de debate y reflexión que permitan "interpretar el contexto económico actual, anticipar tendencias y generar nuevas oportunidades de colaboración" entre empresas.