La Cámara de Sabadell (Barcelona) explora "mercados estratégicos" en el Golfo Pérsico

La Cámara de Sabadell (Barcelona) organiza una misión comercial en el Golfo Pérsico - CÁMARA DE SABADELL

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Sabadell (Barcelona) ha organizado una misión comercial en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, considerados "tres mercados estratégicos del Golfo Pérsico, programada del 19 al 27 de octubre, informa en un comunicado este viernes.

Se trata de una iniciativa en el marco del Pla d'Acció Internacional 2025 (PAI'25), impulsado por Consell de Cambres de Catalunya y Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

La misión, de carácter plurisectorial, está dirigida por el responsable de Promoción de Comercio Internacional de la Cámara de Sabadell, Vicenç Vicente, y cuenta con de 7 empresas catalanas de los sectores de tratamiento de residuos, cosmética, embalaje, alimentación y bebidas, equipos médicos y filtración industrial.