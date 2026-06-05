La Cámara de Sabadell (Barcelona) recibe el Premio al Arbitraje y la Mediación por Pacta Cambra

Momento de la entrega del premio - CÁMARA DE SABADELL (BARCELONA)

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Sabadell (Barcelona) ha recibido el Premio al Arbitraje y la Mediación en la quinta edición de los Premios Cámaras, en reconocimiento al trabajo realizado con el servicio Pacta Cambra, informa en un comunicado este viernes.

El galardón valora el compromiso de la Cámara con la promoción de la cultura del acuerdo y la seguridad jurídica en el ámbito empresarial, además de su apuesta por mecanismos alternativos de resolución de controversias que favorecen soluciones consensuadas, rápidas y eficaces.

El proyecto de la Cámara se ha situado "como un referente estatal" en la mediación concursal y, hasta el momento, ha tramitado más de 3.000 expedientes y ha gestionado más de 300 millones de euros de pasivos empresariales.

Además, ha iniciado una nueva etapa de mediación y conciliación civil y mercantil, "plenamente adaptada al nuevo marco legal".

El presidente de la Cámara, Ramon Alberich, ha celebrado que el premio es "un homenaje a la experiencia y dedicación de los profesionales que dan apoyo diario a las empresas del territorio".