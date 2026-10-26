La Cámara de Terrasa (Barcelona) abordará el retorno económico de la sostenibilidad en las pymes

Archivo - Edición anterior del ESG Xperts Fòrum de la Cámara de Terrassa (Barcelona) - MIKI_BOSCH - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Terrassa (Barcelona) abordará este jueves el retorno económico de la sostenibilidad durante una jornada en la que se tratará cómo la incorporación de criterios ambientales, sociales y de buena gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) pueden contribuir a mejorar los resultados de las pequeñas y medianas empresas.

Bajo el lema 'Quan la sostenibilitat genera retorn: casos reals d'impacte econòmic i competitivitat empresarial', la jornada se enmarca en la segunda edición del ESG Xperts Fòrum, que se celebrará en la sede de la propia cámara, y abordará también las oportunidades de financiación vinculadas a estos criterios.

Durante la jornada, VEGA Instrumentos, LAMP y Vytrus Biotech compartirán sus experiencias, y se celebrarán también dos mesas redondas dedicadas a la experiencia empresarial y financiación y una conferencia magistral del socio de sostenibilidad y gobernanza corporativa de KPMG España, Mateo Salazar.