La Cámara de Terrassa (Barcelona) abre la exposición pública del censo para las elecciones de 2027

Archivo - El presidente de la Cámara de Terrassa (Barcelona), Ramon Talamàs, en la sede de la entidad - EUROPA PRESS - DAVID ZORRAKINO - Archivo

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) ha abierto este martes el periodo de exposición pública del censo electoral 2026 en el marco del proceso de renovación de los órganos de gobierno de las cámaras de comercio de Catalunya, que culminará con las elecciones de 2027, inicialmente previstas para otoño de 2026.

El censo se podrá consultar electrónicamente entre el 13 de octubre y el 11 de noviembre de 2026 (ambos incluidos), ha informado la Cámara de Terrassa en un comunicado.

La exposición pública se ha hecho de acuerdo con la Resolución EMT/3528/2026, que establece el inicio y la forma de exposición pública de los censos electorales de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de Catalunya.

Se podrán presentar reclamaciones relativas al proceso entre el 13 de octubre y el 25 de noviembre (ambos incluidos), y la Cámara de Terrassa pone a disposición de los electores un espacio específico de información y atención para consultas relacionadas con el proceso electoral.

En las elecciones de 2023, el censo de la Cámara de Terrassa estaba formado por más de 34.500 empresas y autónomos, cifra que ascendía a casi 41.000 si se contabilizaba la adscripción en los diferentes epígrafes, ya que una misma compañía puede tener derecho a voto en más de una categoría.