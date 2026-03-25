La Cámara de Terrassa (Barcelona) cierra 2025 con beneficio y amplía su pleno a 55 miembros

Momento del Pleno de la Cámara de Terrassa (Barcelona) - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Cámara de Terrassa (Barcelona) ha aprobado la liquidación del ejercicio 2025, que cerró con un beneficio de unos 100.000 euros, y la ampliación del propio Pleno de 45 a 55 miembros a partir de las próximas elecciones, informa en un comunicado este miércoles.

Del total de vocales, 44 serán escogidos por sufragio, seis serán en representación de las organizaciones empresariales y cinco corresponderán a empresas de más aportación voluntaria, y el incremento permitirá "ampliar la representatividad del tejido empresarial del territorio".

El encuentro ha servido para analizar la cesión a favor de Aigües Ter-Llobregat (ATL) de la captación de agua en alta por parte del Ayuntamiento de Terrassa y su afectación a Matadepera, Ullastrell y Viladecavalls (Barcelona).

Además, se ha abordado la situación de la futura Ley de Cámaras, así como varias cuestiones de interés general, como la defensa de la prolongación de la B-40.

El presidente de Grupo Catalana Occidente (GCO), Josep Maria Serra, fue el encargado de ofrecer una ponencia como invitado al Pleno.