La Cámara de Terrassa (Barcelona) reduce en un 54% la intensidad de emisiones de gases desde 2021

Placas solares de la Cámara de Terrassa (Barcelona) - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) ha reducido en un 54,29% la intensidad de emisiones de gases con efecto invernadero en relación con su actividad desde 2021, en un comunicado este viernes.

Esta reducción le ha permitido obtener el sello 'Calculo + Reduzco' del registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico correspondiente a la huella de carbono de 2024.

Este distintivo acredita que ha calculado e inscrito su huella de carbono y dispone de un plan de reducción.

La corporación ha recordado que, en 2024, situó en cero sus emisiones computadas de los alcances 1 y 2 vinculadas al consumo de combustibles y de electricidad adquirida, entre otros.

La responsable de Servicios de Desarrollo Sostenible del ente, Marianella Pereira, ha explicado que el distintivo representa un nuevo paso en el compromiso de la entidad con la descarbonización y la mejora ambiental".