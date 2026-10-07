Las Cámaras catalanas celebran la nueva ley que refuerza su papel ante las administraciones

Los presidentes de las Cámaras de Barcelona, Josep Santacreu; de Girona, Jaume Fàbrega, y de Manresa (Barcelona), Sílvia Gratacòs, en una rueda de prensa en el Parlament - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

Las Cámaras de Comercio catalanas han celebrado la aprobación este miércoles de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Catalunya y del Consell General de les Cambres en el Parlament, una norma que refuerza su papel como interlocutores antes las administraciones y las reconoce como "corporaciones de derecho público".

Lo han hecho los presidentes de las Cámaras de Barcelona, Josep Santacreu; de Girona, Jaume Fàbrega, y de Manresa (Barcelona), Sílvia Gratacòs, en una rueda de prensa tras la aprobación de la norma en el pleno.

JOSEP SANTACREU

Santacreu, que ha agradecido el papel de los 4 diputados de PSC, Junts, ERC y PP que han impulsado la ley, ha aplaudido que el texto aprobado "otorga más reconocimiento institucional a la Cámara, más capacidad de influencia, una financiación más estable, un marco de colaboración más potente, y también más transparencia y eficiencia".

Ha asegurado que la nueva ley también regula la participación de las Cámaras en organismos donde "sea necesario garantizar su presencia en representación de los intereses generales de la economía", pero que eso no las convierte en agentes sociales.

Preguntado por las críticas de Comuns y CUP respecto a las 'sillas de plata' por la reserva de vocalías en función de las aportaciones económicas, y de Vox sobre un exceso de intervención de los poderes públicos, Santacreu ha apuntado que "la ley va por el buen camino si un extremo y el otro tienen opiniones completamente contradictorias".

Sobre el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que pidieron los Comuns y la CUP y que avaló en agosto la ley al considerar que se ajusta al Estatut y a la Constitución, Santacreu ha señalado que a pesar del "enfado" inicial, el dictamen lo que ha hecho finalmente es reforzar la posición de las Cámaras con su aval a la norma.

JAUME FÀBREGA

Por su parte, el presidente de la Cámara de Girona, Jaume Fàbrega, ha señalado que las Cámaras "han tenido un reto importante, que era conservar la institución y continuar haciendo las funciones públicas sin financiación pública".

Es por eso que ha celebrado el "reconocimiento institucional" que otorga la nueva ley a las Cámaras, y ha augurado que con el refuerzo de su papel institucional podrán hacer mucho más de lo que han hecho hasta ahora por la economía y por las empresas de Catalunya.

SÍLVIA GRATACÓS

Finalmente, la presidenta de la Cámara de Manresa, Sílvia Gratacòs, ha expresado su satisfacción por la aprobación de la ley porque aporta "solidez para continuar trabajando en la defensa del interés general".

"Podíamos correr el riesgo de quedar atrasados en temas como la gobernanza, la gestión o la capacidad de servir a nuestras empresas en nuestros territorios", y ha concluido que con la aprobación se reconoce el trabajo y el rol de las personas que, nombradas por las empresas, forman las Cámaras.