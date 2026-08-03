La Cambra de Girona asegura que la falta de vivienda amenaza a la competitividad

Presentación de la memória económica de Girona de 2025 - CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA

Defiende un pacto transversal entre administraciones, sector privado y agentes sociales GIRONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Girona ha asegurado este lunes que la falta de vivienda amenaza a la competitividad de la provincia y ha defendido un pacto transversal que se traduzca en un "gran acuerdo entre administraciones, sector privado y agentes sociales" para revertir la situación.

La memoria económica elaborada por la institución, que incluye un monográfico sobre el mercado habitacional, concluye que "la crisis de accesibilidad a la vivienda es consecuencia de un desequilibrio persistente entre la oferta y la demanda", ha informado la Cámara en un comunicado.

"Si las empresas no pueden retener ni atraer talento porque no hay vivienda asequible, el conjunto del territorio sale perjudicado", ha afirmado el presidente de la Cambra de Girona, Jaume Fàbrega.

Fàbrega ha añadido que "la propuesta de un pacto transversal para la vivienda es una invitación a dejar de lado las soluciones parciales y trabajar desde el consenso".

COMPRAVENTAS DE VIVIENDAS

Los datos recogidos por la memoria muestran que el mercado inmobiliario registró un fuerte dinamismo en 2025, con un incremento de las compraventas de viviendas de un 8,2% hasta un total de 14.725 operaciones.

"Este incremento de la actividad contrasta con las dificultades de acceso a la vivienda que pone de manifiesto el monográfico", afirma la Cámara.

EVOLUCIÓN "FAVORABLE" DE LA ECONOMÍA

Los indicadores económicos recogidos en la memoria muestran en general una evolución "favorable" de la economía de la provincia, con una estimación de crecimiento del Valor Añadido Bruto (VAB) del 2,9% impulsado por la demanda interna y la fortaleza del mercado laboral.

Las afiliaciones a la Seguridad Social crecieron un 2,1%, con un nuevo máximo histórico de 351.360 puestos de trabajo, y el paro registrado se redujo un 6,4%, situándose en 28.524 personas.

Por sectores, la industria, la construcción y el resto de servicios registraron una evolución igualmente positiva, el comercio se mantuvo estable y el turismo continuó ejerciendo un "papel tractor", con 4,48 millones de viajeros alojados en establecimientos hoteleros.

Por lo que se refiere al sector exterior, Girona demostró "su capacidad exportadora con unas ventas al extranjero que crecieron un 7% hasta los 8.560 millones de euros".