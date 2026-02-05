Cambra de Propietat: La oferta de alquiler de temporada en portales cae un 28% en 5 meses en Barcelona

Archivo - Fachada de un edificio - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Propietat Urbana de Barcelona (Cpubcn) ha alertado de que la oferta de alquiler habitual y de temporada en los portales inmobiliarios "ha caído de media un 28% en los últimos 5 meses" en la capital catalana, informa en un comunicado este jueves.

Así lo indica el análisis de la evolución que ha sufrido la oferta comercial disponible en alquiler en Barcelona, a través de los portales Habitaclia, Fotocasa e Idealista, a raíz de la entrada en vigor de la regulación de alquileres de temporada y de habitaciones en Catalunya.

Para poder realizar la comparación, la CPUBCN ha recogido semanalmente los datos de la oferta comercial de alquiler en Barcelona del período comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 2 de febrero de 2026.

En concreto, Habitaclia ha pasado de 6.061 pisos para alquilar en Barcelona en 2025 a los 4.661; Fotocasa ha pasado de las 6.145 a las 4.754 viviendas; e Idealista de 4.945 a 3.053 unidades.

Por todas estas razones, la Cámara advierte de que la normativa "no mejora la disponibilidad de pisos en el mercado".