La Cambra de la Propietat presenta un libro por los 100 años de su sede en la Via Laietana - CPUBCN

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona (CPUBCN) ha presentado el libro conmemorativo del centenario de su edificio corporativo de la Via Laietana, bajo el título "Barcelona Via Laietana; más de cien años de historia compartida", informa en un comunicado este jueves.

La presentación del libro ha contado con la presencia del tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle; el presidente de la CPUBCN, Joan Ràfols; el historiador, museólogo y autor del libro, Daniel Venteo; y el exalcalde de Barcelona Joan Clos.

El edificio se inauguró el 14 de diciembre de 1925, un hito para el que la obra combina documentación histórica con material gráfico, con el objetivo de poner de relieve el desarrollo urbanístico y social de Ciutat Vella y el papel de la Cambra en la historia de la ciudad.

Venteo ha hecho un recorrido de cómo ha cambiado el distrito de Ciutat Vella desde 1855 hasta la actualidad, explicando diversas consideraciones y modificaciones que han marcado la evolución de todo el barrio.

Con la publicación del libro, la Cambra quiere destacar que, "pese a los problemas, Ciutat Vella no es una causa perdida, y que es necesario recuperar aquella ilusión que impulsó la construcción de la Via Laietana y su entorno".

CIUTAT VELLA

Durante la presentación del libro, Ràfols ha presentado un análisis comparativo del distrito de Ciutat Vella.

La primera de las conclusiones extraídas es que en los últimos 25 años la población del barrio no ha crecido, pero sí ha habido un cambio socioeconómico, con modificaciones "destacables" en su composición.

"La población nacida en el extranjero ha pasado del 14,8% del total en 2000 al 65,3% en 2025. Principalmente, son personas provenientes de Pakistán, Bangladesh, Marruecos e Italia, lo que refleja la diversidad cultural del distrito", ha mencionado Ràfols.

COMERCIO Y VIVIENDA

Además, ha señalado que estos cambios en la composición poblacional han afectado de forma directa al comercio local, y que el atractivo comercial de Ciutat Vella se ha visto condicionado por un entorno urbano "con dificultades de seguridad, limpieza y accesibilidad".

Por otra parte, los datos revelan que el distrito tiene el parque de viviendas más antiguo de toda la ciudad de Barcelona, ya que el 77% de los pisos se construyeron antes de 1940.