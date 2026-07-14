La Cambra de la Propietat Urbana de Girona afirma que regular las ventas "perjudica más que ayuda"

Viviendas en Girona - CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE GIRONA

GIRONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona ha afirmado que la regulación de las ventas de viviendas "perjudica más que ayuda" y ha pedido un giro radical en las políticas de vivienda y un pacto amplio con los pequeños y grandes arrendadores que dé confianza y seguridad jurídica.

La entidad se ha pronunciado así al hecho que el Parlament de Catalunya aprobara tramitar la semana pasada la ley que regula la compra de viviendas en zonas de mercado tensionado, informa en un comunicado este martes, en el que critican que esta ley "supone una fuerte limitación en la libertad de disposición de las personas".

"Hace tiempo que desde la Cambra de la Propietat Urbana estamos denunciando que la regulación de los arrendamientos y la persecución jurídica a los arrendadores no resuelve el problema del acceso a la vivienda, sino que aleja a los propietarios del mercado", afirman.

Según la Cambra, los datos del Registre de Contractes de la Generalitat han registrado un descenso del 40% de los contratos de arrendamiento firmados en Girona en los últimos cinco años.

Así, aseguran que el problema de la vivienda de compra, así como el de alquiler, es su baja oferta, que viene "generada por años de insuficiente construcción de viviendas para atender el incremento de la población".

En este sentido, defienden que perjudicar la rehabilitación de viviendas, sea para venta o sea para alquiler, y prescindir de viviendas rehabilitadas que se incorporan a la oferta es una forma de agravar el problema del acceso a la vivienda.