Camil Ros (UGT de Catalunya) ve ambiente de huelga general y augura un "gran seguimiento"

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BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ve ambiente de huelga general y augura un "gran seguimiento", al tratarse de una reivindicación por salarios dignos y por el derecho a la vivienda.

Lo ha dicho en declaraciones en un piquete informativo ante la cocheras de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en la Zona Franca de Barcelona.

Ha asegurado que se percibe la parada en puntos como Mercabarna y en las propias cocheras, y que en las carreteras y los accesos a los centros de trabajo ven "muy pocos coches y camiones".

REPLICA A AYUSO

Ros prevé que el paro se consolide a lo largo de la mañana con el seguimiento en las empresas, la apertura del comercio a partir de las 8 o 9 horas y la movilización en las escuelas y centros urbanos.

Ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a quienes se oponen a la huelga, afirmando que "su único argumento es el insulto y la falta de respeto" sin aportar argumentos ideológicos.

"INFLUIR" EN LAS GENERALES

Ros también ha manifestado que convocar la huelga justo antes de las elecciones generales busca "influir" para que se hable de vivienda, de salarios y del precio de los alimentos

"Queremos que haya una mayoría política que legisle en este sentido, no en contra", ha concluido.