El Camp de Tarragona registra una media de 3,9 desplazamientos diarios por persona en 2026

La directora general de Transportes y Movilidad, Susi López. - GOVERN DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Camp de Tarragona (Tarragona) registra un total de 2,33 millones de desplazamientos diarios en un día laborable, un 23,28% más que en 2020, lo que se traduce en una media de 3,9 desplazamientos diarios por persona, frente a los 2,96 registrados hace 6 años, informa la Conselleria de Territorio de la Generalitat en un comunicado este jueves.

Este es uno de los resultados de la Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) de la Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, que incluye las comarcas del Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat y Tarragonès, y por la que se ha entrevistado a 14.008 entre el 10 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Por modo de transporte, los datos de la encuesta sitúan a la cabeza el transporte privado (53,2%), seguido de modos activos como la bicicleta o caminar (40,4%) y el transporte público (6,4%), mientras que en los fines de semana, la cuota del transporte privado aumenta hasta el 56,6% y la del transporte público cae a un 3,2%.

Desde la conselleria han valorado que las cifras exponen una "elevada dependencia" del vehículo privado, incluso pese al incremento de casi un punto de la cuota del transporte público.

Durante la presentación de los resultados de la encuesta este jueves, la consellera de Movilidad, Sílvia Paneque, ha defendido la encuesta ya que "el conocimiento detallado de los hábitos de movilidad es imprescindible para avanzar hacia un sistema de transporte más adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía".