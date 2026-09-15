La campaña de baño en Catalunya deja 43 víctimas mortales, 15 más que hace un año

Reunión del Comitè de Seguretat i Justícia - GOVERN

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña de baño en Catalunya ha dejado 43 víctimas mortales en playas, piscinas y aguas interiores desde su inicio el 15 de junio y hasta este martes, 15 más que hace un año, ha informado Protecció Civil en un comunicado.

Del total, 27 se han producido en playas, 11 en piscinas y 5 en aguas interiores, con 7 víctimas más respecto a la campaña anterior tanto en las playas como en piscinas, mientras que las personas heridas ascienden a las 89.

Respecto al perfil de las víctimas mortales en las playas, la mayoría (22) han sido hombres, y 17 personas tenían más de 65 años, siendo el colectivo más vulnerable, y en las piscinas, la mayoría (8) eran mujeres y 7 tenían más de 65 años.

Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) ha atendido a 136 personas por incidencias relacionadas con ahogamientos, que en el 85% de los casos han sido atendidos, estabilizados y trasladados a un centro sanitario.

El teléfono de emergencias 112, por su parte, ha gestionado un total de 3.801 comunicaciones por 2.485 incidentes que han sucedido en las playas catalanas.