Camps (Open Arms) celebra regularizar a migrantes para dejar de "tener medio millón de esclavos"

El fundador de Open Arms, Òscar Camps, y la coordinadora del Departamento de Educación de Open Arms, Ángeles Schjaer, antes de la visita a la exposición este miércoles - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) - El fundador de Open Arms, Òscar Camps, ha celebrado la medida del Gobierno que prevé regularizar a unas 500.000 personas inmigrantes en España: "Pasamos de tener medio millón de esclavos a medio millón de personas que tendrán derechos".

Lo ha dicho este miércoles durante una visita a la exposición 'Open Arms. Una missió a contracorrent', que se podrá ver de forma gratuita desde este jueves 5 de febrero hasta el 3 de mayo en el Palau Robert de Barcelona.

Al preguntársele por la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Camps ha considerado que "no ha costado tanto" y que es bueno que las personas pasen a tener derechos, puedan tener un contrato y coticen.

"El discurso político de la derecha y la extrema derecha se basa en señalar a personas migradas como las responsables de todo lo que pasa en el país, la seguridad y la precariedad laboral. Si los regularizamos y pasan a tener derechos, les quitamos un problema y si ¿en qué basaran su discurso? ¿De verdad nos subirán las pensiones y los salarios? ¿Reducirán la jornada?", se pregunta.

Además, ha recordado que los que llegan en patera son el 18% de personas migradas, y que el resto llegan en aviones pero también pasan a ser irregulares como los primeros, y lamenta que se utilice "como gran eslogan la invasión de este 18%" por parte de ciertas fuerzas políticas.