El canal Xerta-Sénia (Tarragona) inicia el regadío con las primeras fincas en servicio

Beneficiará a 12 municipios y el conjunto del proyecto contempla una inversión de 50,5 millones

TARRAGONA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha visitado este jueves las obras del canal Xerta-Sénia, coincidiendo con la puesta en servicio de las primeras fincas de regadío en la zona 1, que abarca tierras de los municipios de Xerta y Aldover (Tarragona).

Se trata de una infraestructura que beneficiará de manera directa a 12 municipios y las obras se han planificado en tres zonas, siendo la primera la que está "casi finalizada", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

A día de hoy, se han adherido al regadío 5.000 hectáreas, como resultado del trabajo conjunto entre la Comunidad de Regantes, la Federación de Cooperativas Agrarias de Catalunya y el Departamento.

Para el conjunto del proyecto se contempla una inversión de 50,5 millones de euros, recogida en el Plan económico y financiero (PEF) de Infraestructures.cat.

"PASO HISTÓRICO"

Durante la visita, el conseller Ordeig ha remarcado que se trata de un "paso histórico para el campo catalán y, especialmente, para las Terres de l'Ebre".

"El Canal Xerta-Sénia empieza a regar, y esto es un hito que cambiará el futuro de muchas explotaciones agrarias de este territorio", ha añadido el conseller, que ha defendido que la modernización de los regadíos es una prioridad de Govern.