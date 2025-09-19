Cancelado el Reus Music Fest (Tarragona) 2025 por "incompatibilidad" de fechas con artistas

Se aplazó a octubre desde las fechas inicialmente previstas en agosto

TARRAGONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización del Reus Music Fest, previsto para el 25 de octubre, ha anunciado la cancelación definitiva de la edición de este año por la "incompatibilidad de las fechas propuestas con diversos artistas del cartel inicialmente programado" para agosto, informa este viernes en un comunicado.

El Reus Music Fest estaba inicialmente previsto para los días 29 y 30 de agosto y se aplazó a octubre por motivos logísticos y de producción, y ahora se ha cancelado.

Las personas que habían adquirido entradas recibirán el reembolso completo a través del canal de la ticketera Linkearte, enviando un correo con el número de localizador y el nombre completo a sac@linke-arte.com.

"Somos conscientes que las criticas recibidas -en muchos casos sin disponer de toda la información-- han generado un perjuicio considerable y nos vemos obligados a cancelar por causas de fuerza mayor a la producción", ha dicho el festival.

AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Reus ha lamentado que los organizadores del festival hayan descartado finalmente la celebración, "después de las expectativas generadas y por el impacto que la anulación puede tener en la imagen de la ciudad".

Ha dicho que el consistorio ha velado por que Reus tuviese un festival como la ciudad "se merece" y para que las personas que habían comprado entradas recuperasen el dinero, y se ha desmarcado de la gestión del cambio de fecha y la anulación definitiva.