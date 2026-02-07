Candela López (Comuns) pide al Govern que "se prioricen las infraestructuras de país"

Archivo - La coordinadora nacional de los Comuns, Candela López, en un acto de los Comuns (archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns Candela López ha pedido al Govern que "se prioricen las infraestructuras de país" y ha asegurado que una de las prioridades de su formación en la negociación de presupuestos será garantizar el derecho a la movilidad, textualmente.

En declaraciones a los medios desde Vic (Barcelona), donde los Comuns celebran un acto este sábado, ha insistido en que "la prioridad ahora mismo es defender las infraestructuras que utilizan miles y miles de usuarios a diario y no las infraestructuras que defienden solo los intereses de unos pocos, como es el aeropuerto".

Así, ha recordado que su formación dará apoyo a la manifestación covocada por las plataformas de transporte público este sábado por la tarde en Barcelona para acompañar a "los usuarios y usuarias que están sufriendo" por la situación de Rodalies.