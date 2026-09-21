Los candidatos a las europeas de 2024 "infrautilizaron" TikTok durante la campaña, según un estudio

COMUNICADO: Núria Roca, experta en comunicación: "TikTok será clave para el voto joven en las próximas elecciones" - UIC BARCELONA

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) señala que los candidatos a las últimas elecciones al Parlamento Europeo en 2024 "infrautilizaron" las posibilidades de TikTok durante la campaña electoral.

En un comunicado este lunes, la UIC ha explicado que el estudio apunta a un uso "limitado e inconsciente" de la red social por parte de los representantes políticos.

La investigadora de la UIC Núria Roca y la investigadora de la UAB Laura Cervi han llegado a esta conclusión a partir de un análisis de las 189 publicaciones de los 10 principales candidatos durante la campaña electoral.

Roca destaca que los candidatos siguen una lógica de comunicación tradicional: "Hemos visto que, a pesar de cambiar el canal, no cambia la cultura comunicativa. Las redes sociales prometían superar el modelo unidireccional de los medios tradicionales, pero muchos políticos las utilizan con la misma lógica".

En un 83,43% de los vídeos analizados los políticos utilizan TikTok como una forma de promoción, y no aprovechan herramientas como "los comentarios con vídeos, las reacciones, los duetos o la incorporación de contenido creado por los ciudadanos".

El análisis destaca que, a pesar de incluir la red social durante la campaña electoral, se ha utilizado siguiendo la "lógica de la televisión", ya que el contenido contaba con una producción controlada y un mensaje cerrado.

'POLITAINMENT'

Roca ha percibido un "cambio fundamental" en el concepto de 'politainment' (fusión entre política y entretenimiento), pero ha advertido de que "el problema aparece cuando el entretenimiento deja de ser la puerta de entrada al contenido y se convierte en el contenido mismo".

El estudio apunta a un mayor 'engagement' entre "los partidos populistas, debido a su mayor adaptación al entorno cultural de la plataforma", con el uso de música, texto y efectos.

Además, los contenidos emocionales y controvertidos atraen un mayor número de visualizaciones, por lo que las investigadoras ven "una cierta afinidad entre el lenguaje de la plataforma y determinadas características de la comunicación populista: personalización, emoción, simplificación, la construcción de un 'nosotros contra ellos' y la identificación clara de adversarios".

El estudio destaca que el 42,32% del contenido de los vídeos es sobre política española, mientras que las cuestiones europeas ocupan el 22,22% del total.

Además, los actores analizados "rara vez invitan a la audiencia a implicarse activamente en la política", sino que los políticos les piden el voto y no consideran TikTok como una fuente de diálogo con sus electores.

Roca prevé que el uso de esta red social se extienda a todas las formaciones de cara a las elecciones generales en España: "Pasará de ser complementario a formar parte del núcleo de la estrategia digital de los partidos, especialmente para disputarse el voto joven".