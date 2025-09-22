Cañete (Pimec) pide a los accionistas del Sabadell "responsabilidad" con los empresarios

Archivo - El presidente de la patronal catalana PIMEC, Antoni Cañete, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Afirma que la financiación de las pymes quedaría "totalmente condicionada" con la OPA

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha pedido este lunes a los accionistas del Sabadell "responsabilidad" con los empresarios, horas después de conocerse que BBVA ha mejorado un 10% su oferta por la OPA al Sabadell.

Lo ha dicho en una entrevista en 3Catinfo en la que ha aseverado que, en caso de darse la OPA, las opciones de obtener financiación por parte de las pymes catalanas quedarían "totalmente condicionadas" y ha alertado sobre las dificultades para que las pymes puedan crecer en España.

"Estábamos ante un Netflix y ahora tenemos el truco final. Los accionistas deberán decidir y pido a los empresarios de este país que, siendo accionistas del Sabadell en este caso y pudiendo tener más o menos interés en la acción, sean responsables con los empresarios", ha explicado Cañete.

A su parecer, independientemente del interés que estos puedan tener en la oferta de BBVA, "el día que vayan a buscar un préstamo, pueden encontrarse con que se quedan sin financiación".

En este sentido, ha insistido en que existe "un problema de dimensión" en España": "Nuestras pymes son más pequeñas que las alemanas, italianas y francesas porque tienen una serie de condiciones que les impiden crecer", ha subrayado.

"LEGISLAR PENSANDO EN EL PEQUEÑO"

"Hace falta legislar pensando primero en el pequeño para hacernos grandes", según Cañete, quien ha instado, textualmente, a pasar de una política extractora a una política tractora.

"De esta forma, nuestras empresas podrán contratar, pagar y exportar más", ha defendido el presidente de Pimec, quien ha añadido que estas medidas deberían ir acompañadas de una fiscalidad, textualmente, más justa para las empresas más pequeñas.

PRESUPUESTOS

En su intervención, Cañete también ha hecho hincapié en la necesidad de que tanto España como Catalunya cuenten próximamente con unos presupuestos aprobados estableciendo mayorías parlamentarias.

"Una empresa sin presupuestos no funciona y un país sin presupuestos no funciona. Vivimos un momento de cambio trascendental y sin los recursos necesarios no podremos hacer los cambios necesarios", ha apuntado.