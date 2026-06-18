Cañete (Pimec) reclama a Hereu y Sàmper una ley de impulso al crecimiento empresarial

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y al conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper - PIMEC

BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamado este jueves al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y al conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, una ley de impulso al crecimiento empresarial que elimine los "frenos normativos" que cree que existen y desincentivan el crecimiento de las pymes.

Lo ha hecho en la 4 edición de los Reconocimientos Empresariales del Vallès Occidental en Rubí (Barcelona), que han reunido a más de 300 empresarios de la comarca y ha distinguido a diferentes iniciativas empresariales, informa la patronal en un comunicado.

Cañete ha sostenido que el "déficit de dimensión empresarial" de las pymes limita su productividad, capacidad de innovación e inversión, internacionalización y competitividad, y ha sostenido que una iniciativa legislativa de estas características ayudarían a que crecieran en dimensión.

En su intervención, Hereu se ha referido a Europa a su industria, que debe reforzar, y ha valorado que es necesario reforzar la dimensión de las pymes ante los retos globales: "Europa no será más fuerte si no tiene más industria, si no recuperamos el comercio local de nuestras ciudades, si no sacamos adelante la productividad de nuestra economía y las pymes sois las grandes aliadas".

Por su parte, Sàmper ha puesto en valor el Pacte Nacional per a la Industria que la Generalitat ha firmado esta semana, y ha asegurado que la reindustrialización es una prioridad del Govern: "Necesitamos más crecimiento industrial y el Vallès es uno de los territorios que mejor ejemplifica esta apuesta de país".