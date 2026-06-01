Cañete (Pimec) y Sánchez Llibre (Foment) abogan por formar a migrantes y mantener la competitividad

Elma Saiz y el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas en lla presentación del informe - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

Los presidentes de Pimec, Antoni Cañete, y de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, han remarcado este lunes la necesidad de dar formación a los migrantes y mantener la competitividad y productividad de las empresas con una hoja de ruta para los empresarios.

Lo han dicho en una mesa redonda tras la presentación de un informe del Consejo Económico y Social (CES), acto en que han estado la ministra de Inclusión, Elma Saiz; la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, y los presidentes del CES, Antón Costas, y del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), Ciriaco Hidalgo.

CAÑETE: UNA REALIDAD Y NECESIDAD

Cañete considera que el debate sobre la migración "no debería existir porque es una realidad demográfica y una necesidad", ha destacado que en 2020-23 se crearon 330.000 empleos y ha advertido de que no se habría mantenido la actividad económica, el crecimiento y el estado de bienestar si no hubiera habido 280.000 migrantes.

También ha afirmado que, cuando los empresarios plantean la formación en origen, no hablan solo de dar formación sobre unas necesidades que tienen, sino que además se ayuda a que también haya formación "en aquel territorio donde se producen migraciones de formas absolutamente inhumanas".

Ha insistido en que España está creciendo por debajo de la media europea, y ha pedido "aplicar políticas de formación sobre esta migración".

SÁNCHEZ LLIBRE: "SER MÁS PRODUCTIVOS"

Sánchez Llibre ha afirmado que en 2025-35 habrá 5 millones de jubilaciones pero que, con la actual pirámide de edad, solo se podrá sustituir a "3,6 millones" de estas personas.

De 2020 a 2025, el 55% de los nuevos empleos en España se han satisfecho por la inmigración, por lo que "la inmigración es totalmente fundamental para mantener la actividad" de las compañías.

Sobre intentar conseguir que la selección de los inmigrantes que necesitan las empresas se pueda hacer en origen, ha dicho que así lo han pedido los últimos años, pero "es muy difícil hacer la contratación en origen, porque hay muchas dificultades administrativas, de competencias, para que sea una realidad".

Reitera que el colectivo empresarial necesita la inmigración para garantizar la productividad y ve necesario tener una hoja de ruta; y, por otro lado, defiende un legislación laboral competitiva: "Tenemos un problema, que no es culpa de los trabajadores, de intentar reducir el absentismo que tenemos en España".

BELÉN LÓPEZ: DERECHOS

La secretaria generales CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha reivindicado una visión de la inmigración "que no es utilitarista, sino basada en derechos humanos y laborales".

Considera que no se deben hacer contrataciones en origen, "porque eso es una visión puramente extractivista de las personas y de los países donde se retiraron los recursos y, además, eso lo que generaría es aún más segregación"; y defiende hacer políticas de orientacion laboral y acompañamiento a migrantes.

CAMIL ROS: POLÍTICAS DE EMPLEO

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, se ha mostrado contrario a la contratación en origen, que cree que debería ser la excepción de la excepción: "¿Sabéis quién inventó la contratación en origen? Cristóbal Colón, que, a partir de 1500, también iba a contratar en origen a los países de África".

Ros reivindica políticas de empleo para todas las personas; afirma que si hubiera una huelga de inmigrantes "se para el país"; y, sobre el absentismo, ha respondido a Sánchez Llibre que la cifra de absentismo en Catalunya es del 0,06%.