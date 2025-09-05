Cañete (Pimec) ve "una gran noticia" para las pymes la nueva línea de financiación del ICO

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el presidente del ICO, Manuel Illueca; el presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, junto a otros represenantes - EUROPA PRESS

Cree que complementa la banca privada y beneficia a las pymes

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal Pimec, Antoni Cañete, ha valorado que la nueva línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) es "una gran noticia" para las pymes.

Lo ha dicho este viernes en la jornada donde el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado la medida, junto al presidente del ICO, Manuel Illueca, y otros representantes del tejido empresarial.

Se trata de la línea 'ICO Crecimiento', la primera herramienta de financiación directa 100% digital para pymes españolas con potencial de crecimiento y generación de empleo, con una dotación inicial de 1.000 millones de euros.

Según el ICO, esta dotación inicial puede permitir, con una media de unos 100.000 euros o 125.000 euros, atacar a entre 8.000 y 10.000 compañías, y, a partir de ahí, viendo cómo funciona, se plantearán cambios, mejoras y más dotación para llegar todavía más lejos.

GANAR TAMAÑO

Para Cañete, la existencia de esta línea es "muy importante" para el tejido empresarial, ya que complementa a la banca y permite a las pymes acceder a financiación sin que queden exentas por su tamaño y cuestiones relacionadas con el riesgo.

En este sentido, el presidente de la patronal ha celebrado que la medida permitirá a las empresas catalanas ganar tamaño, que es uno de los principales "problemas" que afronta el sector.