Cano (KPMG) insta a consolidar la industria de defensa y lograr 'players' europeos

El presidente de KPMG España, Juanjo Cano; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el director de Veolia España, Daniel Tugues. - CERCLE D'ECONOMIA

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de KPMG España, Juanjo Cano, ha asegurado que la industria de defensa es una oportunidad y hay que consolidarla y lograr 'players' europeos: "Eso dará lugar a una industria bastante más potente".

Lo ha dicho este martes durante su participación en la 41 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra desde el lunes hasta el miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya, en una mesa redonda junto al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el director de Veolia España, Daniel Tugues.

Ha defendido que España tiene grandes fortalezas desde el punto de vista energético y de infraestructura de telecomunicaciones, pero también grandes retos, como la productividad, el tamaño medio de las empresas y mayor inversión e innovación en I+D: "Necesitamos en gran medida a Europa para poder combatir esta realidad".

Asimismo, ha afirmado que el diagnóstico está hecho, con los informes Draghi y Letta, pero lo que falta es la ejecución "con liderazgo y gobernanza" en Europa.

Respecto al talento en las empresas, Cano ha explicado que la aparición de la Inteligencia Artificial Generativa añade incertidumbre en lo que va a ser el ámbito laboral y se suma a un problema demográfico y de envejecimiento y de absentismo: "Todo este enjambre de cosas requiere marcar una estrategia y una acción alrededor del talento".

Por eso, ha dicho que el sistema educativo debe trabajar y estar muy cerca de las empresas para paliar ese 'gap' y formar en las habilidades que se van a necesitar, ya que "van a desaparecer muchos puestos de trabajo porque habrá tareas que no sean necesarias, pero van a aparecer otras muchas".

Preguntado por el futuro de Europa, ha pedido unidad de actuación para romper barreras internas y quitar burocracia y regulación "porque es barrera de crecimiento y de desarrollo", y ha destacado la necesidad de acelerar la ejecución de las políticas destinadas a reforzar la competitividad europea y española.

TALENTO E INMIGRACIÓN

Uno de los ejes de su intervención fue el talento: advirtió de que la transformación tecnológica, unida a los cambios demográficos y al envejecimiento de la población, obliga a reforzar la conexión entre el sistema educativo y las necesidades reales de las empresas.

También destacó la importancia de una inmigración ordenada que contribuya a cubrir determinadas necesidades del mercado laboral y señaló que factores como el absentismo tienen igualmente un impacto relevante sobre la productividad y la competitividad.