Capella (ERC) afirma que la recaudación del IRPF es "un tema básico" para negociar Presupuestos

Asegura que la exención del IRPF a propietarios "no es una buena política" BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha afirmado que la recaudación del IRPF en Catalunya es "un tema básico" para que su partido negocie los Presupuestos de la Generalitat y ha añadido textualmente que hasta que no sea una realidad no hablarán de cuentas.

Lo ha dicho en rueda de prensa desde la Cámara este martes, en la que ha convenido que los Presupuestos son necesarios pero que "para tener los mejores presupuestos deben pasar cosas que faciliten que Catalunya tenga todo lo que le hace falta".

Ha defendido que las cuentas deben servir para garantizar "los mejores servicios públicos, fortalecer el estado del bienestar y todas aquellas cuestiones que para ERC son esenciales".

IRPF PROPIETARIOS

Preguntada por la medida anunciada por el Gobierno de eximir del IRPF a los propietarios de vivienda que no aumenten el precio de sus alquileres, ha dicho que "Catalunya tomó decisiones en materia de vivienda de una forma muy clara", refiriéndose a la aplicación de la limitación de precios del alquiler.

En este sentido, ha asegurado que la anunciada por el Gobierno "no es una buena política para garantizar el acceso a la vivienda" y ha dicho que las políticas fiscales no deben ir por la vía de la bonificación, textualmente.

Ha criticado que se opte por bonificar y se ha referido a la aplicación de la limitación de precios del alquiler: "Las comunidades autónomas que deberían aplicarla no la aplican", ha zanjado.