Capella (ERC) critica la ausencia de Puente por la crisis de Rodalies: "Él sabrá por qué no viene"

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha criticado la ausencia en Catalunya del ministro de Transportes, Óscar Puente, ante la crisis de Rodalies: "Él sabrá por qué no viene. Es el máximo responsable del Ministerio".

"Nosotros no le tenemos que decir a cada uno qué debe hacer, pero es evidente que cuando eres el máximo responsable también eres el máximo responsable a la hora de estar en los lugares en los que aquello sobre lo que tú tienes competencias y capacidades ha fallado", ha sostenido Capella en rueda de prensa este martes.

Sobre la petición de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, de que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, se establezca en Catalunya de forma permanente hasta la estabilización del sistema de Rodalies, Capella ha reclamado que "desplieguen todo lo que haga falta para solucionar y poner remedio a las infraestructuras del Estado".

"PONERA AL DÍA" RODALIES

Ha reclamado al Ministerio que desplieguen "todos los esfuerzos para poner al día la red de Rodalies", que se arremanguen y lo solucionen, y ha recordado que quien tiene las competencias es el Estado y, por tanto, el Govern no puede bajar a las vías para repararlas, textualmente.

La portavoz republicana ha explicado que en su moción sobre Rodalies del pleno de la semana que viene pedirán reprobación y "dimisiones de todo el mundo", tras lo que ha insistido en que no es aceptable ni el nivel de improvisación ni la mala gestión que se está produciendo, en sus palabras.

Ha vuelto a reprochar al Ejecutivo catalán que no estar trabajando para garantizar el teletrabajo a las personas que no necesitan ir presencialmente y que no pueden llegar porque no tienen garantizada la movilidad, ya que considera que esto podría "ayudar a que la movilidad obligatoria puede estar garantizada".

RÉGIMEN SANCIONADOR

Preguntada por cómo valora el anuncio que han hecho Govern y Comuns de que habrá 12 multas a quienes se han saltado la Ley de Vivienda, Capella ha respondido que estas sanciones "no progresan demasiado aceleradamente", y ha reclamado que se desplieguen todos los esfuerzos y medios para obligar a cumplir esta norma.

Estas primeras sanciones han hecho que los Comuns se abran a negociar con el Govern los Presupuestos de 2026, pero Capella ha insistido en que ERC no entrará en negociaciones hasta que no se desencalle la cesión de competencias para que la Generalitat pueda recaudar el 100% del IRPF.

"Estamos esperando a que el Gobierno del Estado mueva la ficha que corresponde para que sea una realidad la cesión del IRPF", ha subrayado la portavoz republicana, que ha añadido que no pararán de negociar hasta conseguir este objetivo.