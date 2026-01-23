Capella (ERC) exige a Paneque medidas mientras siga cortada la AP-7 y un calendario de inversiones

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, y el diputado de ERC en el Parlament, Jordi Albert, en declaraciones - EUROPA PRESS

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, se ha reunido este viernes con la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, después de que se haya restablecido la circulación de trenes de Rodalies tras dos días parada y que se mantenga cortada la AP-7, y le ha pedido medidas mientras continúe este corte y que exija un calendario de inversiones al Gobierno central para mantener esta autovía.

En declaraciones en la sede de ERC, junto con el diputado de ERC en el Parlament Jordi Albert, que también ha asistido a la reunión urgente que pidieron los republicanos, Capella ha explicado que también le ha reclamado un calendario de cuándo se reabrirá la AP-7 y que, mientas no pase, se mantengan subidas las barreras de los peajes.

En cuanto a la circulación de Rodalies, la portavoz republicana ha exigido que mientras se recupera la normalidad se mantenga el incremento de trenes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y de autobuses de refuerzo.

"NO HA ESTADO A LA ALTURA"

También ha criticado que el Govern "no ha estado a la altura" a la hora de garantizar la seguridad laboral durante los dos días en que no han circulado trenes, y le ha trasladado que habría hecho falta un acuerdo con la patronal y los sindicatos para garantizar el teletrabajo.

Ha insistido en que quien tiene la responsabilidad de hacer inversiones "tiene nombres y apellidos: el Estado, que tiene la obligación de mantener todas las infraestructuras".

Capella ha explicado que Paneque "ha estado receptiva y ha entendido la posición de ERC", tras lo que ha añadido que los republicanos hacen una oposición exigente y que aporta soluciones, y ha defendido que la solución también pasa por la gobernanza absoluta de las infraestructuras y el traspaso integral de Rodalies.

Preguntada por si descarta pedir dimisiones tras este episodio, Capella ha respondido que han pedido al Govern que exijan responsabilidades y que, una vez pase todo, analizarán "si el Govern ha estado a la altura o no".