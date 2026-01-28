Capella (ERC) pide al Govern que reclame al Gobierno "responsabilidades económicas" por Rodalies

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en el pleno del Parlament - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha pedido al Govern catalán que exija al Gobierno central "responsabilidades económicas" por los gastos ocasionados por la crisis de Rodalies, y ha instado al conseller de Presidencia, Albert Dalmau, a hacer un listado.

Así se ha pronunciado este miércoles en el pleno del Parlament, en respuesta a la comparecencia extraordinaria de Dalmau por esta crisis, en la que Capella ha reclamado al Ejecutivo catalán que hagan "el correspondiente informe económico del sobrecoste" que ha supuesto la contratación de transporte alternativo, el incremento de frecuencias de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y la contratación extra de informadores.

La portavoz republicana ha sostenido que el Govern "no ha estado del todo a la altura", pese a que ha reconocido que la han redirigido en el tramo final, y ha defendido que la única solución pasa por el traspaso de Rodalies a la Generalitat.

Ha sostenido que el responsable de esta crisis es el titular de la infraestructura, es decir, Adif, Renfe y el Estado, pero ha avisado al Govern: "No hagan de pararayos, porque entonces se acaban friendo los que no son los titulares de la infraestructura".

Capella ha sostenido que la lluvia no explica el colapso de Rodalies, sino que se debe a décadas de desinversión, y ha puesto en valor el nivel de inversión del último quinquenio del Plan de Rodalies y el incremento para el siguiente, pero ha añadido que "resulta del todo insuficiente" y es necesaria más.