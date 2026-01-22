Capella (ERC) pide al Govern una reunión urgente sobre Rodalies y un acuerdo para el teletrabajo

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha pedido al Govern una reunión urgente para tener explicaciones sobre la paralización del servicio de Rodalies, y ha reclamado que la Generalitat impulse un acuerdo con las empresas para "garantizar la actividad laboral de todo el mundo a través del teletrabajo".

"Si no son capaces de hacer funcionar el país, ya saben lo que tienen que hacer, que dejen paso a los que sí sabemos cómo funciona el país", ha afirmado este jueves en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Capella ha calificado de "absoluta vergüenza" que la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, dijera que se restablecería el servicio de Rodalies este jueves y que no haya sido así, y ha acusado al Govern de decir vaguedades y de esconderse, textualmente.

"El Govern de la buena gestión hoy, por segundo día consecutivo, deja sin transporte a Catalunya", ha criticado la portavoz republicana, que ha asegurado que los responsables técnicos de esta situación deben dar la cara, pedir perdón y dar explicaciones, en sus palabras.

"DEJAR DE HACER DE PARACHOQUE"

Ha subrayado que el Govern "debería dejar de hacer de parachoque", y ha celebrado que haya abierto un expediente a Renfe, tras lo que ha avisado de que si las explicaciones del Govern en el Parlament no satisfacen a ERC, pedirán responsabilidades políticas.

Capella ha recordado que las infraestructuras afectadas dependen del Gobierno central, tanto las vías de tren como la AP-7, y que el Estado "tiene la obligación de mantenerlas en perfecto estado de funcionamiento", tras lo que ha exigido al Govern que tome las decisiones necesarias para restablecer la movilidad.

"La ciudadanía les pide soluciones. Antes de hacer anuncios, que tengan claro que la solución será inmediata", ha insistido Capella, que ha detallado que quieren que la reunión urgente se celebre antes del pleno de la semana que viene.