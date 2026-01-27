Capella (ERC) ve "un primer paso" ampliar el Pla de Rodalies y rechaza la vía de los tribunales

La portavoz de ERC en el Parlament, Esther Capella - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Esther Capella, ha afirmado que la ampliación del Pla de Rodalies es "un primer paso para revertir esta desvergüenza histórica en materia de inversión" en la red ferroviaria, y ha rechazado la opción de acudir a la vía de los tribunales.

"Dirán, y es verdad, que ha habido en el último quinquenio más inversión, pero como venimos de tan abajo, es evidente que no se nota", ha manifestado en este martes en rueda de prensa en la Cámara catalana, donde ha acusado a socialistas y populares de la situación de Rodalies.

Más allá de unas dimisiones de técnicos que consideran "insuficientes", Capella defiende que ahora lo que toca es buscar soluciones para lograr la normalidad que debería suponer que los trenes salieran y llegaran a su hora, ha dicho.

"De entrada es fácil decir que dimita todo el mundo, pero lo primero que deben hacer los responsables es solucionar el problema", ha argumentado la portavoz republicana, y cree que luego ya será momento de analizar si deben pedir más responsabilidades u otras decisiones.

Al preguntársele si comparten que Junts pida al Govern llevar a Renfe y Adif a los tribunales, ha replicado que los ciudadanos "no viven de litigios y de amenazas de procedimientos judiciales", y ha confirmado que asistirán a las manifestaciones convocadas.

DERECHOS

"Menos metros cúbicos de hormigón en el aeropuerto, y lo que sí necesitamos es poner el acento y la inversión en la red de trenes. Es la infraestructura que da y garantiza derechos", como el de la movilidad, la cohesión social y equidad territorial, ha recalcado.

Ante ello, ha insistido en que la apuesta de ERC pasa por acelerar el traspaso de Rodalies para garantizar un buen servicio en la red ferroviaria, y aparcar la ampliación del Aeropuerto de Bacelona - El Prat.

"Para nosotros ya no tenía sentido en ese momento y sigue sin tener sentido en este momento", ha zanjado.