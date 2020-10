Capella señala que la reducción del 50% del alquiler evitará el cierre de negocios

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha afirmado este martes que la aprobación del decreto que obliga a reducir al 50% el alquiler de los locales afectados por las restricciones aplicadas por la pandemia servirá para evitar el cierre de negocios al "repartir los costes" de la crisis.

En declaraciones a la prensa después de reunirse con el director general del Gremi de la Restauració de Catalunya, Roger Pallarols, Capella ha recordado que se trata de una "solución temporal" que se extenderá lo que duren las restricciones vinculadas a la pandemia.

"Es una solución inmediata para que nadie se quede por el camino. Todo pivota sobre el acuerdo entre las partes y lo que no hace es trasladar la solución a un tercero", ha subrayado la consellera, que ha opinado que los restauradores que no necesitan ayuda urgente no pueden esperar a que un proceso judicial les dé la razón en unos años pero hayan tenido que cerrar su negocio.

Capella ha opinado que si la norma no es efectiva y resolutiva inmediatamente "no es una solución", y ha considerado que la gran ventaja del decreto es que ofrece una respuesta clara si no hay acuerdo entre las partes.

Preguntada por la posibilidad de que la normativa pueda ser recurrida y anulada, Capella ha señalado que la norma modifica el código civil catalán y que el Govern es competente en esta materia.

"La pandemia no da tregua. La principal obligación de un representante público es dar soluciones inmediatas a la ciudadanía", ha remarcado.

GREMI DE LA RESTAURACIÓ

El director del Gremi ha celebrado el decreto aprobado por el Govern calificándolo de "histórico" y ha agradecido a la consellera por haber negociado de manera discreta e intensa durante los últimos días.

Pallarols ha asegurado que con esta norma se aborda una de las principales preocupaciones del sector y que servirá para que los "costes de la crisis no recaigan solo en las espaldas de los restauradores".

También ha pedido al resto de partidos políticos que apoyen esta normativa cuando tenga que ser validada por el Parlament, y ha instado al resto de comunidades y al Gobierno central a aprobar normativas similares.