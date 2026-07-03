Capi, Icab y Cicac consideran Barcelona "centro neurálgico" por la democracia y derechos humanos

Conferencia inaugural del Congreso Internacional sobre Justicia Internacional, Derechos Humanos y Responsabilidad celebrado este viernes en el Icab - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), Cristina Vallejo; el presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional (Capi), Dragos Chilea, y el presidente del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), Rogeli Montoliu, han destacado Barcelona como "centro neurálgico" por la democracia y los derechos humanos.

Lo han dicho al inaugurar el Congreso Internacional sobre Justicia Internacional, Derechos Humanos y Responsabilidad, organizado por el Capi en colaboración con el Cicac y el Icab, este viernes en Barcelona, al que también ha asistido la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso.

CHILEA: UNIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD

Chilea ha destacado la sintonía entre la abogacía y la administración barcelonesa y catalana contra los "ataques que se están llevando a cabo actualmente contra los derechos humanos y la justicia internacional", y ha pedido unión para afrontarlo.

"Debemos permanecer unidos y luchar contra la impunidad para preservar la independencia del poder judicial", y ha reconocido la labor de Vallejo y de Montoliu desde sus respectivas entidades.

MERCÈ CASO: CONTRA LA "NEGACIÓN JURÍDICA"

Mercè Caso ha reivindicado que el derecho internacional "sigue representando un marco normativo para restituir el principio de humanidad, que debe constituir el horizonte común" de la sociedad, según ella, sin heroismos pero con coherencia.

Ha dicho que el peligro actual "no reside solo en la comisión de crímenes, sino en la negación jurídica" de hechos como el genocidio o el apartheid, y contra la que hay que luchar para evitar la impunidad.

CRISTINA VALLEJO: LAZOS INTERNACIONALES

Vallejo ha defendido que los "lazos internacionales de la abogacía y la justicia son imprescindibles" para combatir la situación actual, y ha considerado un honor representar este hecho desde Barcelona.

En este sentido, ha reafirmado el compromiso del Icab con la justicia internacional y en la defensa de los derechos humanos, también en colaborción con las Administraciones, como el Ayuntamiento de Barcelona.

ROGELI MONTOLIU: UNA ABOGACÍA FUERTE

Montoliu ha alertado del contexto al que se enfrenta la abogacía: "Probablemente no seamos conscientes, pero seguramente somos los protagonistas de un cambio de época y seguramente hoy tenemos que reaccionar contra la barbarie".

Para ello, ha ensalzado el papel de los abogados como "figura independiente que defiende los derechos de las personas", y ha añadido que, sin una abogacía fuerte, los derechos humanos es difícil que se vean garantizados.

MUJER Y DIGNIDAD HUMANA

A continuación, el presidente del Tribunal Africano de Derechos Humanos, Blaise Tchikaya, y el juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) Davor Derencinovic han relatado la labor de sus respectivos continentes en la defensa de los derechos humanos.

Tchikaya ha explicado el trabajo realizado por la corte africana contra la pena de muerte, el matrimonio forzado y los diferentes ataques que "no deberían existir" contra la dignidad de las mujeres.

Derencinovic ha destacado la labor del tribunal europeo en la defensa de los derechos humanos en el viejo continente y ha centrado uno de sus principales compromisos en la defensa de la "dignidad humana", por ejemplo, en las prisiones.