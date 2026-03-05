Caprabo abre una tienda de 200 metros cuadrados en Rubí (Barcelona)

Tienda de Caprabo - CAPRABO

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha abierto este jueves un supermercado de 200 m2 en Rubí (Barcelona) ubicado en la Plaza Esbart Dansaire y que supone "ampliar la presencia de Caprabo en la comarca del Vallés Occidental", informa la cadena en un comunicado.

La nueva tienda es una franquicia Aliprox, ha supuesto la creación de 4 puestos de trabajo y cuenta con un "amplio horario" de atención al público, de lunes a domingo de 8.00 a 23.00 horas.

"La tienda dispone de una extensa oferta de productos de marca propia y marca de fabricante. Tiene una de las mayores variedades por metro cuadrado del mercado, lo que permite realizar una compra completa", añade Caprabo.