Carbó (Endesa) defiende la "ventaja competitiva" en precios energéticos que supone la nuclear

El director general Nuclear de Endesa, Gonzalo Carbó, este jueves en la segunda jornada del Foro Económico y Social del Mediterráneo - FORO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MEDITERRÁNEO

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general Nuclear de Endesa, Gonzalo Carbó, ha defendido la ventaja competitiva en términos de precio que tiene la energía nuclear en Catalunya: "Después de las renovables, después de la solar, después del viento, de la eólica, después de la hidráulica, siempre está la nuclear y siempre ayuda a contener los precios".

Lo ha dicho este jueves en la segunda jornada del Foro Económico y Social del Mediterráneo que se celebra en Barcelona, en que ha defendido que esta "ventaja competitiva" ayuda a la industria a la transición energética, porque necesitan tener energía estable, sostenible, limpia y, sobre todo, competitiva.

Carbó ha sostenido que la nuclear es perfectamente compatible con las renovables para la tarea de descarbonización que, cree, es imperativa: "Seguimos dependiendo un 70% de fuentes de combustibles fósiles", ha dicho sobre Catalunya.

En esta línea, ha apostado por la electrificación de la producción y también de la demanda: "Tenemos que abordar la electrificación del transporte, de la industria, por supuesto, de la parte residencial, la parte doméstica, calefacción, agua caliente...", ha ejemplificado.

Además, ha considerado necesario revisar la fiscalidad a la energía nuclear: "Todos los impuestos que se aplican a la energía tienden a trasladarse a los consumidores y a la industria. Y en el caso de la nuclear merece la pena dar una revisada a los impuestos, porque necesitamos que sea viable".

ALMARAZ

Carbó se ha pronunciado sobre el inminente informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la viabilidad y seguridad de prorrogar la explotación de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).

Ha sostenido que la petición de prórroga es "sensata" y que, en un momento como el actual de crisis energética, es una buena idea, aunque ha recordado que, más allá del informe, la decisión final es del Gobierno.

Y ha defendido que se cumplen los requisitos: "Cumplimos las tres líneas rojas: no afectar al bolsillo de los ciudadanos y no afectar a los impuestos, que fuera segura, y que fuera adecuada para lo que es la seguridad de suministro".