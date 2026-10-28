Cárdenas (UGT Renfe) pide "seriedad y tranquilidad" para saber las causas del accidente

El responsable de UGT Renfe en Catalunya, Francisco Cárdenas - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El responsable de UGT Renfe en Catalunya, Francisco Cárdenas, ha pedido "un poquito de seriedad y tranquilidad" para poder saber las causas del accidente de tren ocurrido la mañana de este miércoles en Urda (Toledo), en declaraciones a Europa Press.

Cárdenas ha desvinculado el accidente de una posible falta de inversiones y ha dicho que "no tiene nada que ver" con el que ocurrió en enero en Adamuz (Córdoba), y ha subrayado que el sistema de seguridad que habría fallado este miércoles funcionaba correctamente.

"Entendemos que es un sistema de seguridad muy bueno, muy seguro, de lo mejor que hay en el mundo con diferencia y aquí ha pasado algo, porque el accidente ha pasado esta mañana, ha sucedido, por lo tanto hay que analizar con detalle las circunstancias que vienen o que envuelven ese accidente, a ver qué ha pasado", ha dicho.

Ha recordado que las conversaciones de los maquinistas con el centro de mando se graban y que es necesario esperar a recuperarlas para "poder no hablar de conjeturas, sino hablar con un poco de seriedad y de certeza de las cosas, de qué ha pasado, qué no ha pasado".

En todo caso, Cárdenas ha lamentado que el colectivo de maquinistas tiene una "sensación de absoluta inseguridad" tras los dos accidentes.