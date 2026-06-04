Càritas de Barcelona acompaña a 27.843 hogares y 63.525 personas en 2025, un 17,7% menos que 2024

Momento del inicio de la rueda de prensa de presentación de la memoria 2025 de Càritas de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Càritas Diocesana de Barcelona ha acompañado a 27.843 hogares, en los que viven 63.525 personas, durante 2025, lo que es un 17,7% menos que en 2024, según la memoria de la organización, que señala que 4 de cada 10 hogares atendidos tienen hijos a cargo, y casi 2 de cada 10 están encabezados por madres solas.

En la presentación de la memoria, que tiene por lema 'Tria estimar, tria comunitat', la jefa de acción social, análisis e incidencia de Càritas Barcelona, Amèlia de Juan, ha afirmado que hay una reducción de los hogares atendidos, ya que fueron en 2024 fueron 33.829 hogares donde vivían 79.083 personas.

La memoria de Càritas de Barcelona recoge los hogares y personas atendidas durante el año pasado través de la red formada por 167 Cáritas parroquiales, 44 comunidades pastorales y 563 proyectos; y durante 2025 la entidad ha aplicado 22,4 millones de euros, de los que el 76% son de financiación privada.

De Juan informa que casi la mitad de las personas atendidas viven solas, lo que es un 7% más que en 2024; el 75% de los hogares no dispone de una vivienda digna; un 48% viven de realquiler (no pueden acceder a una vivienda completa por incapacidad de cubrir el gasto); y un 13% están sin vivienda, lo que es un aumento de 5 puntos porcentuales con respecto a 2024.

OTROS DATOS

Asegura que un 9% de los atendidos dependen de proyectos sociales; un 3% están en un alquiler sin contrato; y un 2% restante recoge otras situaciones; y explica que 8 de cada 10 personas se encuentran en paro o en la economía sumergida y el 55% se encuentra en situación irregular.

Según los datos, durante 2025, 10.872 personas han recibido ayudas para cubrir necesidades básicas, mientras que se ha evitado que casi 3.300 personas quedaran en situación de sinhogarismo, en un contexto en el que este continúa aumentando: los datos del primer trimestre de 2026 confirman que esta tendencia al alza aún no se ha detenido.

En el ámbito laboral, 1.550 personas han encontrado empleo, mientras que cerca de 2.500 personas han recibido apoyo jurídico en cuestiones como la migración o el acceso a prestaciones; y más de 10.500 personas han ampliado su red social a través de proyectos comunitarios y a los espacios relacionales.

EMPADRONAMIENTO Y LEY CONTRA EL SINHOGARISMO

En su intervención, el director de la entidad, Eduard Sala, recuerda que Càritas reclama desde hace tiempo medidas urgentes para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, y advierte de que el derecho a la vivienda "sigue fuera del alcance de la mayoría de los hogares en situación de vulnerabilidad".

En este sentido, Sala ha reivindicado que se garantice el empadronamiento universal, porque es "un derecho de las personas que se sigue vulnerando"; que estas personas puedan ser atendidas por los servicios sociales de donde viven, independientemente de la situación administrativa; y el impulso de políticas comunitarias para fomentar la participación vecinal y el apoyo mutuo.

También ha insistido en la necesidad de la aprobación de una ley contra el sinhogarismo en Catalunya: "Partidos políticos, pónganse las pilas, aprueben la ley contra el sinhogarismo en esta legislatura. Catalunya no se puede permitir llegar a final de esta legislatura otra vez dejando esto para la próxima".

REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA

Con motivo de la regularización extraordinaria de personas migrantes, Càritas Barcelona ha desplegado una red de 9 puntos de asesoramiento jurídico y de acompañamiento a la regularización en 6 ciudades catalanas, integrada por un equipo de 105 personas voluntarias y contratadas; y hasta el l de junio este dispositivo ha acompañado a más de 3.000 personas.

El 30% de los casos presenta una elevada complejidad jurídica o situaciones de extrema vulnerabilidad, pero desde la entidad apuntan que, a pesar de las dificultades administrativas, se ha podido formalizar la solicitud de regularización en 1.600 casos.

La entidad reivindica garantizar derechos básicos e itinerarios de acompañamiento, especialmente en procesos como la regularización administrativa, donde Càritas constata "dificultades de acceso" a los trámites, problemas para obtener documentación en los países de origen y el riesgo de que muchas familias tengan que endeudarse para regularizar su situación.

OMELLA

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha reivindicado la encíclica del Papa León XIV 'Magnifica humanitas' y ha hecho un llamamiento al diálogo, a construir la verdad y no la mentira, y señala: "Solo escuchando al otro podemos construir".

También ha remarcado que la acogida es un deber esencial y ha vinculado este compromiso con el mensaje del Papa, en el contexto de su visita a Barcelona, y ha hecho un llamamiento a poner la comunidad en el centro: "Elegir comunidad es levantar la mirada más allá de uno mismo", en referencia al lema de la visita del Papa.