Carla Simón celebra competir en Cannes con 'Romería': "Me parecía una cosa muy remota"

"Tengo mucha suerte de estar viviendo este momento del cine español"

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora catalana Carla Simón ha reconocido que le parecía una posibilidad "muy remota" que su tercera película, 'Romería', fuese a competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes. El filme llegará a los cines el 5 de septiembre.

"En general, lo que hago es pensar que no. En este caso, que fuera (a la competición) oficial me parecía una cosa muy remota. Entonces, cuando te viene el sí, pues lo celebras, y si es que no, pues ya estás un poco mentalmente preparada", ha admitido en una conversación con periodistas.

Tras ganar con 'Alcarràs' el Oso de Oro de la Berlinale y con 'Estiu 1993' el Goya a la mejor dirección novel y el Gaudí a mejor película en lengua catalana, la cineasta sigue explorando en 'Romería' las relaciones familiares inspirándose esta vez en los orígenes de su familia biológica paterna.

En la película, la joven Marina, adoptada desde muy pequeña, viaja a Vigo para encontrarse por primera vez con la familia de su padre biológica, y su llegada trae de vuelta un pasado ya enterrado. Para Simón, este filme tiene "algo del tono" de sus otras dos películas, 'Alcarràs' y 'Estiu 1993'. "Al final somos la misma persona toda la vida", ha reflexionado.

En contraposición, ha destacado que "tiene algo a nivel de estructura narrativa" que para ella ha constituido "un reto muy grande" y que es "muy distinto" a sus otras dos películas. "Y esta cosa más realista de 'Alcarràs' y 'Estiu 1993', pues está en una parte de la película, pero en otra no", ha añadido.

'Romería' competirá, entre otras, contra 'Sirat' de Oliver Laxe. Para Simón, esta es una noticia "muy buena" para el cine español. "Me alegro muchísimo de compartir eso con Oliver y de sentir que no son casos aislados sino que realmente últimamente en nuestro cine está viajando", ha destacado.

Ante preguntas de los periodistas, la cineasta ha puntualizado que no se siente "representante" de una nueva forma de hacer cine, pero sí que "forma parte de algo", de una nueva generación.

"Entre nosotras, hablo en femenino porque somos muchas mujeres, aunque también algunos hombres, pero hablamos todo el rato y compartimos los procesos y tenemos nuestros grupos de chat que van a diario. Hay algo como de sentir que algo está pasando y también que hay como una cosa de inspirarse las unas a las otras por las conversaciones que tenemos. Por eso, siento más que soy parte de eso, no que represente eso --ha recalcado para añadir que "es bonito" el momento en que están--. Tengo mucha suerte de estar viviendo este momento del cine español"

Junto a su productora de cabecera, María Zamora, ha recordado como tuvieron una "señal" durante una cena sobre la inclusión de 'Romería' en Cannes. Y es que el hijo de Simón estaba en otra habitación escuchando 'El carnaval de los animales', música clásica que incluye una melodía utilizada en los galardones. "Y me miraba en plan, se ha vuelto loca, ¿qué dice? Y yo, ¡que es la música!. Para mí fue como una señal un par de horas antes de que luego nos llamaran", ha explicado Zamora.

Respecto a la fecha de estreno el 5 de septiembre y preguntada por si es para adelantarse al Festival de San Sebastián, la productora ha especificado que es una decisión tomada con anterioridad a la noticia de la competición en Cannes que persigue evitar el "famoso embudo" del cine español en otoño y ha tenido también en cuenta el embarazo de la cineasta.