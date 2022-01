Carlos Zanón publica la novela 'Love Song': "La música es un refugio absoluto"

"La amistad es un tipo de amor, a veces puede ser destructiva", señala

El escritor barcelonés Carlos Zanón publicará este jueves 'Love Song' (Salamandra), una historia protagonizada por tres músicos que se embarcan en una gira estival que se convierte en un viaje sobre el amor, la música y la amistad: "La música es un refugio absoluto".

En rueda de prensa telemática este miércoles, Zanón ha dicho que la pandemia ha demostrado que la cultura es un refugio, ya que incluso se necesitaba un relato para comprender qué pasaba en la pandemia, y ha añadido que para él la música ha sido siempre "trascendental" para expresarse y que en su literatura intenta conectar con el lector tal como la hace la música.

"La música es un refugio absoluto. Es un no lugar que siempre nos acompaña, escuchamos a gente que lleva muerta 40 o 50 años, sigue significando algo para nosotros. Nos lleva a lugares que necesitamos", ha remarcado Zanón.

Ha remarcado que cuando gusta un grupo o una canción "en cierta manera existe una especie de lealtad, aunque el resto de su carrera sea un desastre" porque, según él, nunca se le puede devolver a la música lo que proporciona.

Tres músicos (una pareja y su mejor amigo, para los que no se ha inspirado en ninguna banda concreta) se embarcan en una gira por campings y locales de la costa mediterránea tocando canciones solo de 1985, en un recorrido que sacude su amistad y su forma de entender la vida.

Zanón (Barcelona, 1966) ha explicado que la elección de ese año fue algo "aleatorio", pero que en 1985 se publicó 'Steve McQueen' de Prefab Sprout o el tema 'The whole of the Moon' de The Waterboys, un tema que, según el escritor, parece que habla de los protagonistas del libro.

Sin embargo, ha afirmado que no le gusta la nostalgia pensando que toda música pasada fue mejor, pero ha señalado que ahora se ha pasado a ser un "consumidor" de música con todo lo que la tecnología posibilita, rompiéndose en cierta manera la conexión emocional y la estructura que, por ejemplo, surgía de la doble cara de un vinilo.

AMISTAD

En esa gira estival, la amistad de los músicos se pone a prueba: "La amistad es un tipo de amor, a veces puede ser destructiva", ha dicho Zanón, quien ha querido focalizarse en ese tipo de amistad en el que se pretende ser digno ante el otro pese a que suponga una renuncia a ser uno mismo.

Ha explicado que en la novela se produce la disyuntiva de quedarse instalado en la juventud e intensidad de los 20 años o "dar el paso" a ser un adulto, y en la que aparece la enfermedad con el añadido de que es muy cruel que a un músico no le responda su propio cuerpo para tocar.

Fue escrita durante la pandemia y al autor no le sentó "nada bien" el confinamiento, ya que tenía la sensación de escribir sobre unos personajes que tocaban en directo en un mundo que no se sabía si iba a volver.

En esta ocasión los personajes salen de la ciudad de Barcelona en un viaje "mental y emocional", ha explicado.

CINE Y CARVALHO

También ha dicho que le encantaría que cualquiera de sus novelas fuera llevada al cine y que la literatura actual tiene una influencia claramente audiovisual.

Preguntado por si tras esta novela habrá un nuevo libro de Pepe Carvalho tras su recuperación en 'Problemas de identidad' (Planeta), ha dicho que "de momento no", que fue una experiencia que disfrutó mucho como un reto personal trabajar con un personaje icónico pero que cree que ya está.