Carme Clusellas, renovada como directora del Museu d'Art de Girona

Carme Clusellas en el Museu d'Art de Girona. - GENERALITAT

GIRONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de la Generalitat ha concluido el proceso de selección para la dirección del Museu d'Art de Girona (Md'A) con la designación de Carme Clusellas i Pagès, quien ocupa este cargo desde el año 2014, ha informado este martes en un comunicado del Govern.

La directora ha sido seleccionada a través de un concurso público por una comisión de valoración formada representantes de la Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Clusellas, licenciada en Geografía e Historia y diplomada en Conservación y Restauración, repite en el cargo tras haber gestionado el centro durante los últimos 12 años y haber ejercido anteriormente como directora en el Museu de Granollers y en el Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu.