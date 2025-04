Carmena ve difícil rehacer un proyecto único Sumar-Podemos si siguen "encastrados en etiquetas"

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Madrid Manuel Carmena ha avisado este lunes de la dificultad de que vuelva a haber un proyecto único entre Sumar y Podemos "si siguen absolutamente encastrados en etiquetas y casi como una especie de gincana para ver quién es más de izquierdas".

"Yo creo que eso es un mal, a mí me lo parece, con todo respeto. No me parece un buen itinerario", ha recalcado en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press, en la que ha defendido que estas formaciones deberían aparcar el debate sobre quién es más de izquierdas y trabajar para profundizar en la democracia.

Al preguntársele si tendría que haber una candidatura conjunta entre ambas formaciones, ha admitido que es difícil si se empeñan en las citadas "etiquetas".

"Sigo pensando que es muy importante el que haya unas plataformas en las que las etiquetas no cuenten, sino que cuenten unos objetivos muy claros y concretos", ha explicado.

MAYORÍAS DESCONOCIDAS

Para ello, considera importante que nombres como el de Pablo Iglesias, Irene Montero y también Yolanda Díaz hicieran "un gran esfuerzo para contar con grandes mayorías desconocidas, que no quieren etiquetas, que no quieren vivir ese 'destrozamiento' personal" y fueran más allá para profundizar en la democracia.

"Yo no he visto que haya habido esfuerzos de ninguna de las formaciones a las que te has referido que estén realmente empeñadas en conseguir este objetivo como un objetivo esencial", ha añadido Carmena, que no volvería a primera línea política si se lo pidieran.