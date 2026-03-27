Carmona (Rodalies) afirma que el choque en la R11 no se ha podido evitar y no es un punto crítico

Archivo - El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, atiende a los medios en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha asegurado este viernes que el choque de un tren de la R11 de Rodalies contra un árbol que cayó a su paso entre Flaçà y Figueres (Girona) sobre las 15 horas no se pudo evitar y que el lugar donde ha ocurrido el accidente no es un punto crítico.

Así lo ha expresado en una entrevista en '3Cat Info' recogida por Europa Press, donde ha dicho que de momento se desconoce cuándo se restablecerá la circulación y que la prioridad ha sido evacuar a los 165 pasajeros.

Ha celebrado que "afortunadamente" nadie ha resultado herido, si bien ha precisado que ahora se deberá analizar las causas de lo que ha ocurrido y ha indicado que si ha sucedido es porque no se ha podido evitar.

Por otro lado, Carmona ha precisado que técnicos de Adif ya están trabajando para retirar el árbol y para reparar la infraestructura que ha sido dañada: "Mantendremos el servicio alternativo por carretera hasta que se solucione", ha expresado.

También ha dicho que el tramo donde se han producido los hechos, situado en el término municipal de Sant Jordi Desvalls, no es uno de los "puntos críticos" detectados en toda la red de Rodalies.

Finalmente, ha explicado que se han habilitado autobuses entre Barcelona y Flaçà, así como entre Figueres y Portbou (Girona), si bien entre Flaçà y Figueres también hay establecido un servicio alternativo por carretera; además, ha indicado que se han activado trenes de Avant gratuitos entre Barcelona Sants y Figueres, así como en su recorrido inverso.