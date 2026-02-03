Carmona (Rodalies) afirma que se cubre el 70% de la demanda ferroviaria

Archivo - El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmado que Rodalies cubre alrededor del 70% de la demanda ferroviaria y ha señalado que este martes el servicio opera con la misma oferta ferroviaria que el lunes.

"La oferta que estamos dando garantiza esta movilidad a todos los clientes que quieran desplazarse con nosotros", ha dicho en una atención a los medios desde la Estació de Sants de Barcelona, donde ha reiterado que, en sus palabras, la realidad tangible es que todo el que quiera desplazarse en Rodalies puede hacerlo, ya sea en oferta ferroviaria o a través de un servicio alternativo por carretera.

Preguntado por las previsiones para la reapertura total del servicio en tren, ha expresado que desde Renfe serán "muy cuidadosos" con esta posibilidad y que, de momento, de lo que Carmona quiere hablar es de realidades tangibles, textualmente.

"Entendemos la situación por la que están pasando los viajeros, nos ponemos en su piel y lo que podemos asegurarles, otra realidad tangible, es todo el esfuerzo, 24 horas de trabajo, para empezar a revertir esta situación", ha dicho.

Ha señalado que se pueden producir demoras a raíz de las limitaciones de velocidades que hay en los diferentes tramos de la red, como la provocada este lunes por la tarde cuando Adif solicitó a Renfe, Iryo y Ouigo que suspendieran los últimos servicios de alta velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona, con el objetivo de disponer de más tiempo para realizar las labores de mantenimiento por la noche.

DISPOSITIVO ALTERNATIVO

El dispositivo cuenta con un despliegue de 150 autobuses y 700 informadores distribuidos por todo el territorio para asistir a los usuarios y actualizar la información del estado del servicio en tiempo real, mientras se trabaja para eliminar limitaciones en la red, especialmente en lo relativo a frecuencias.

Siguen habiendo 11 tramos que vuelven a cubrirse por carretera mediante servicios alternativos con buses.